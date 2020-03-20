Краеведческий музей Иркутска закрыт для посетителей из-за коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T11:13:00+03:00

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Иркутский краеведческий музей 20 марта закрыл для посетителей все свои выставочные залы и филиалы из-за коронавируса. А их у него, надо отметить, не мало – отдел истории, отдел природы и Музейная студия - все они находятся в разных зданиях по ул. Карла Маркса, Музей В.Г. Распутина на ул. Свердлова, ледокол «Ангара» в м-не Солнечный, «Окно в Азию» в 130-м квартале и Культурно-просветительский центр им. свт. Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга в Качугском районе.

«Временно приостановлены и все автобусные экскурсии, проводимые музеем», - рассказали в пресс-службе Иркутского краеведческого музея.

Как отметили в музее, сейчас они решают, как наладить общение с аудиторией и просят следить за обновлениями музея в соцсетях и на официальном сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU