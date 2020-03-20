Краеведческий музей Иркутска закрыт для посетителей из-за коронавируса
Иркутский краеведческий музей 20 марта закрыл для посетителей все свои выставочные залы и филиалы из-за коронавируса. А их у него, надо отметить, не мало – отдел истории, отдел природы и Музейная студия - все они находятся в разных зданиях по ул. Карла Маркса, Музей В.Г. Распутина на ул. Свердлова, ледокол «Ангара» в м-не Солнечный, «Окно в Азию» в 130-м квартале и Культурно-просветительский центр им. свт. Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга в Качугском районе.
«Временно приостановлены и все автобусные экскурсии, проводимые музеем», - рассказали в пресс-службе Иркутского краеведческого музея.
Как отметили в музее, сейчас они решают, как наладить общение с аудиторией и просят следить за обновлениями музея в соцсетях и на официальном сайте.
Читайте также:
Куда сходить во время коронавируса в Иркутске: Денис Мацуев в пустом зале, музеи уходят в Сеть, театр жив, музыка вечна. Есть варианты досуга и «не выходя из дома» (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»