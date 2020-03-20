2020-03-20T13:31:01+03:00
Происшествия

Пытался купить снегоход: мошенники обманули жителя Бодайбо на 200 тысяч рублей

За последние сутки еще 8 жителей Иркутской области стали жертвами подобных аферистов
Ксения АГАФОНОВА
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Пытался купить снегоход: мошенники обманули жителя Бодайбо на 200 тысяч рублей.Пытался купить снегоход: мошенники обманули жителя Бодайбо на 200 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Житель Бодайбо решил купить снегоход через сайт объявлений. Мужчина нашел подходящего продавца и откликнулся на его предложение. Мошенник связался с бодайбинцем по телефону и попросил перевести предоплату в 100 тысяч рублей, чтобы отправить товар в транспортную компанию. Он даже послал фотографии, якобы сделанные во время упаковки и отправки снегохода.

«Получив снимки, мужчина решил, что товар уже в пути и отправил на счет «продавца» оставшуюся сумму – 115 тысяч рублей, которые он занял у друзей», - сообщили в пресс-службе МВД России по Иркутской области. - «Однако связавшись с транспортной компанией, сибиряк понял, что такой посылки не существует. Номер телефона афериста к этому времени стал недоступен. После этого мужчина обратился в полицию».

Кроме того, еще 8 жителей области перевели свои деньги мошенникам. Общая сумма составляет 400 тысяч рублей. Схема стандартная: людям звонят якобы из банка и просят назвать данные своих карт, чтобы перевести средства на резервный счет. Так обманули двух жителей Хомутова, мужчину из поселка Усть-Ордынский и двух человек из Иркутска. Также в поисках жертвы аферисты продолжают выкладывать объявления на сайтах купли-продажи.

Сотрудники полиции проводят проверку для возбуждения уголовных дел. Всего с начала года в Иркутской области 450 человек пострадали из-за мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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