Ремонт улицы Карла Либкнехта продлен в Иркутске до 31 марта
Внимание, автомобилисты! В Иркутске продлится ограничение проезда для машин по улице Карла Либкнехта. На участке от улицы Донской до улицы Байкальская по правой стороне проезд запрещен. Соответствующие дорожные знаки расставлены в районе дома номер 245.
«Проезд для автомобилистов на данном участке будет вновь открыт 31 марта в 21:00», - сообщили в пресс-службе компании «Иркутскэнерго».
Напомним, ранее сообщалось, что движение частично ограничат с 10 по 13 марта. Однако, ремонтно-восстановительные работы на тепловых сетях затянулись.
Советуем заранее планировать свой маршрут и избегать перекрытые участки дорог.
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ИСТОЧНИК KP.RU