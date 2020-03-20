20 Март 2020 2020-03-20T14:58:29+03:00

Ремонт улицы Карла Либкнехта продлен в Иркутске до 31 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это связано с аварийными работами на участке тепловых сетей

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске продлится ограничение проезда для машин по улице Карла Либкнехта. На участке от улицы Донской до улицы Байкальская по правой стороне проезд запрещен. Соответствующие дорожные знаки расставлены в районе дома номер 245.

«Проезд для автомобилистов на данном участке будет вновь открыт 31 марта в 21:00», - сообщили в пресс-службе компании «Иркутскэнерго».

Напомним, ранее сообщалось, что движение частично ограничат с 10 по 13 марта. Однако, ремонтно-восстановительные работы на тепловых сетях затянулись.

Советуем заранее планировать свой маршрут и избегать перекрытые участки дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU