Саночник из Братска Александр Горбацевич завоевал серебро чемпионата России в Сочи

21 Март 2020 2020-03-21T04:49:54+03:00

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Братский саночник Александр Горбацевич удачно выступил на чемпионате России в Сочи, который прошел с 19 по 20 марта. 25-летний сибиряк завоевал серебряную медаль в спринте, уступив только лучшему саночнику мира этого сезона Роману Репилову, который в этом году завоевал Большой Хрустальный глобус Кубка мира.

- Бронзовая медаль досталась Максиму Аравину, - сообщили в пресс-службе федерации санного спорта России.

Напомним, ранее, на чемпионате России своих поклонников порадовал еще один саночник из Братска Семен Павличенко. Семен завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке. Чтобы уйти в отпуск на мажорной ноте и завоевать золото, Семену не хватило всего 0,224 секунды - именно столько он уступил все тому же Роману Репилову.

ИСТОЧНИК KP.RU