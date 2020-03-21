2020-03-21T08:03:51+03:00
Происшествия

Попросил позвонить, и убежал: житель Шелехова украл телефон у инвалида-колясочника

Найти преступника удалось по горячим следам
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Попросил позвонить, и убежал: житель Шелехова украл телефон у инвалида-колясочника. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Попросил позвонить, и убежал: житель Шелехова украл телефон у инвалида-колясочника. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Случайный прохожий подошел к 45-летнему инвалиду из Шелехова, когда тот выехал на своей коляске на улицу. Незнакомец начал расспрашивать инвалида о друге-колясочнике и, под предлогом его поиска, прогулялся с мужчиной по городу. Войдя в доверие к колясочнику, он попросил у него смартфон, чтобы позвонить. Взамен он дал ему связку «ключей от дома» и свой кнопочный телефон. Когда гаджет оказался в руках незнакомца, он сорвался с места, и убежал.

Колясочник обратился в полицию. Найти вора удалось по горячим следам. Им оказался 35-летний местный житель, который нигде не работал, и ранее уже был судим за кражи и грабежи. Так, в феврале 2020 года он, находясь в гостях у знакомых, похитил у них сотовый телефон и одежду, в которой и ушел от гостеприимных хозяев. В том же месяце он похитил бензопилу у одного из жителей Введенщины и отобрал сумку с деньгами у 60-летней женщины.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Задержанный находится под арестом в следственном изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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