Забрал алкоголь и конфеты: житель Бурятии обчистил продуктовый магазин

21 Март 2020 2020-03-21T10:57:12+03:00

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Две бутылки коньяка, бутылка водки, две коробки конфет и сигареты. Такой набор набрал в местном магазине житель бурятского села Бичура. Когда продавец сложила ему весь этот товар в пакет, мужчина взял его в руки, и вместо того, чтобы доставать деньги, сорвался с места, и убежал.

Выпить весь алкоголь и полакомиться конфетами, он так и не успел. Продавец нажала на тревожную кнопку, и уже через несколько минут, на соседней улице, 32-летнего любителя спиртного и сладкого, которым оказался житель соседнего села, задержали сотрудники Росгвардии. Он уже был пьян, а в руках у него был тот самый пакет с награбленным, который он не выпускал, лдаже когда садился в оперативную машину.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - прокомментировали инцидент в пресс-службе Росгвардии Бурятии. - Ведется следствие.

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