21 Март 2020 2020-03-21T16:28:25+03:00

«Черемховский Шварценеггер»: полицейский из Иркутской области стал чемпионом открытого кубка по бодибилдингу. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

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Полицейский с самым накаченным телом в Иркутской области служит в отдельном взводе ППС в Черемхове. На днях лейтенант полиции Николай Стеклянников занял первое место в открытом первенстве республики Бурятия по бодибилдингу. На соревнованиях, которые проходили в улан-Удэ, «черемховский Шварценеггер» обошел более 150 спортсменов из Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Кстати, бодибилдингом полицейский занимается всего 5 лет. В этот спорт он пришел из единоборств. Николай Стеклянников также является мастером спорта по дзюдо и самбо, и не раз становился победителем и призером всероссийских и международных соревнований.

- Занятие спортом не только дает мне необходимую для сотрудника органов внутренних дел хорошую физическую форму, но и формирует несгибаемый характер, - говорит Николай.

Впереди у мускулистого лейтенанта соревнования в Чите, которые пройдут в эти выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU