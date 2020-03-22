2020-03-22T05:20:48+03:00
Общество

Гороскоп от бурятских лам на 22 марта: отмените поездки

В воскресенье, пожалуй, лучше побыть дома, советует гороскоп от бурятских лам на 22 марта
Любовь АРБАТСКАЯ
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Гороскоп от бурятских лам на 22 марта: отмените поездкиГороскоп от бурятских лам на 22 марта: отмените поездкиФото: Яна ЛИСИНА
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Воскресенье. Чем заняться? Проверим, что советует Зурхай - гороскоп от бурятских лам на 22 марта. Итак, нынче 28-й лунный день с элементом Вода, день Солнца.

- День благоприятен для родившихся в Год дракона, чтобы делать добрые дела, собирать вещи, брать деньги в долг, для окончательного решения вопросов, - сообщает астрологический прогноз. - А вот приводить невестку, отдавать дочь в невесты или же проводить похороны и поминки не стоит.

Кроме того, гороскоп на 22 марта предупреждает, что отправляться в дорогу – к разочарованию, задуманное не сбудется. А стрижка волос - к конфликтам. Так что поездки, пожалуй, лучше отменить, да и имидж пока не менять.

Да и коронавирус внес коррективы в планы сибиряков - музеи, театры временно закрываются, массовые мероприятия отменяются. Можно спокойно провести день дома с близкими, посмотреть кино - почему бы и нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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