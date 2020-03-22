Осужденный избил сотрудника колонии в Ангарске

22 Март 2020 2020-03-22T06:23:54+03:00

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Один из заключенных исправительной колонии №7, что в Ангарске, снова пойдет под суд - за дебош в колонии.

- По версии следствия, в августе прошлого года осужденный, узнав, что его отправят в штрафной изолятор, начал вести себя неадекватно, мужчина нецензурно бранился в адрес сотрудников колонии, - рассказали в СУ СКР по Иркутской области. - Кроме того, заключенный с силой ударил по голове инспектора охраны.

Уголовное дело за насилие над работником исправительной колонии уже направлено в суд. Мужчина может получить новый срок - до 12 лет лишения свободы.

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