2020-03-22T06:23:54+03:00
Происшествия

Осужденный избил сотрудника колонии в Ангарске

Дебошир ответит перед судом
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Осужденный избил сотрудника колонии в АнгарскеОсужденный избил сотрудника колонии в АнгарскеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Один из заключенных исправительной колонии №7, что в Ангарске, снова пойдет под суд - за дебош в колонии.

- По версии следствия, в августе прошлого года осужденный, узнав, что его отправят в штрафной изолятор, начал вести себя неадекватно, мужчина нецензурно бранился в адрес сотрудников колонии, - рассказали в СУ СКР по Иркутской области. - Кроме того, заключенный с силой ударил по голове инспектора охраны.

Уголовное дело за насилие над работником исправительной колонии уже направлено в суд. Мужчина может получить новый срок - до 12 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лихач сбил полицейского и, скрываясь, выронил свой паспорт

Документ выпал у нарушителя из Иркутской области, когда он бросив машину, бросился наутек (подробности)

Автобус с 40 пассажирами попал в ДТП в Иркутской области: следователи начали проверку

Автобус съехал в кювет 21 марта в Заларинском районе (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Расселенный дом сгорел вечером 21 марта в центре Иркутска
Осужденный избил сотрудника колонии в Ангарске
Гороскоп от бурятских лам на 22 марта: отмените поездки
«Черемховский Шварценеггер»: накаченный полицейский из Иркутской области стал чемпионом открытого Кубка по бодибилдингу
Автобус с 40 пассажирами попал в ДТП в Иркутской области: следователи начали проверку
Забрал алкоголь и конфеты: житель Бурятии обчистил продуктовый магазин
Попросил позвонить, и убежал: житель Шелехова украл телефон у инвалида-колясочника
Саночник из Братска Александр Горбацевич завоевал серебро чемпионата России в Сочи
Ремонт улицы Карла Либкнехта продлен в Иркутске до 31 марта
Пытался купить снегоход: мошенники обманули жителя Бодайбо на 200 тысяч рублей
Общественный транспорт обрабатывают в Иркутске для профилактики коронавируса
С 20 марта в аэропорту Иркутска проверяют на коронавирус пассажиров, прибывающих из Москвы
Производители молочной продукции Приангарья настаивают на отмене введения обязательной маркировки молочной продукции
Краеведческий музей Иркутска закрыт для посетителей из-за коронавируса
МЧС предупреждает: в горах Восточного Саяна и на юге Байкала возможен сход снежных лавин
Сергей Сокол перешел на работу в Госдуму
Сотрудники ДПС задержали мужчину, который незаконно вылавливал омуль на Байкале
Бурятские контрабандисты вывезли в Китай лес почти на 10 миллионов рублей
В Шелехове откроют обсерватор для тех, кто вернулся с территорий, где есть коронавирус
На дистанционное обучение после каникул перейдут школы в Иркутской области
Поводов скупать гречку нет: ситуация на продовольственном рынке Иркутской области стабильная
Сибирячка отправится в колонию за то, что не платила алименты своей дочери
Полицейские разыскивают мужчину, который дважды ограбил магазин электроники в Ангарске