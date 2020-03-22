2020-03-22T06:52:35+03:00
Происшествия

Расселенный дом сгорел вечером 21 марта в центре Иркутска

При пожаре никто не пострадал
Любовь АРБАТСКАЯ
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Расселенный дом сгорел вечером 21 марта в центре ИркутскаРасселенный дом сгорел вечером 21 марта в центре ИркутскаФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Поздним вечером 21 марта в центре Иркутска случился пожар: горел небольшой расселенный дом в переулке Черемховский. Очевидцы, заметив огонь, сразу вызвали спасателей. К счастью, никто во время ЧП не пострадал.

- Пожар тушили с 21.28 до 22.30 часов, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - От МЧС России работали 12 спасателей и три пожарные машины. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.

Иркутян взволновал пожар в центре города, они делились фотографиями в соцсетях и облегченно вздыхали, что огонь потушили быстро и он не распространился на соседние территории.

Из-за чего загорелась "заброшка", пока не уточняется. Ну а сотрудники МЧС вновь напоминают сибирякам о правилах пожарной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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