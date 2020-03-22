За убийство косули житель Бурятии заплатит 200 тысяч рублей
На днях в Бурятии задержали мужчину, который вышел на незаконную охоту и пристрелил сибирскую косулю.
- Житель Заиграевского района не имел разрешения на добычу охотничьих ресурсов, - сообщается на сайте Бурприроднадзора. - Его задержал госинспектор ведомства. Пришлось вызывать сотрудников полиции, чтобы разобраться в обстоятельствах дела и собрать необходимую информацию.
Итак, за нелегальный отстрел животного охотнику нужно будет возместить ущерб. За красавицу-косулю ему придется выплатить, по предварительным данным, огромную сумму - 200 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU