64-летнюю сибирячку, пропавшую зимой в Черемхове, ищут волонтеры

22 Март 2020 2020-03-22T12:34:36+03:00

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Помогите найти человека! В Иркутской области волонтеры ищут 64-летнюю Галину Демьянову (Пошивалову). Она жила в городе Черемхово, а 14 декабря 2019 года пропала. Никто не знает, где может находиться пожилая женщина.

- Приметы: рост 166 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волнистые волосы с проседью, короткая стрижка, голубые глаза, - рассказывают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" - Байкал в соцсетях. - Была одета в темно-серый пуховик с капюшоном, берет такого же цвета, черные лосины. С собой брала коричневую матерчатую сумку с длинными ручками. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем районе!

Узнавших что-либо о женщине просят обращаться в службу спасения.

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ИСТОЧНИК KP.RU