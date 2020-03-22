В Иркутской области не зафиксировали случаев заражения коронавирусом

22 Март 2020 2020-03-22T14:02:17+03:00

Заболевших пока нет, но медики начеку

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По данным на вечер 22 марта, в Иркутской области нет заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

- Специалисты рекомендуют по профилактике заболевания использовать только проверенную информацию, для этого в регионе круглосуточном режиме работают телефоны горячих линий минздрава и МЧС, - отмечают в правительстве Иркутской области. - Кроме того, служба потребительского рынка и лицензирования региона с 8 до 22 часов каждый день отвечает на вопросы сибиряков о наличии продуктов в магазинах.

Врачи ведут мониторинг пациентов с внебольничной пневмонией, показатели - на уровне прошлого года.

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Горячая линия министерства здравоохранения Иркутской области по телефону: 8(3952) 280-326.

Телефон МЧС: 8(3952) 399-999.

Горячая линия службы потребительского рынка и лицензирования региона по телефону: 8950-072-30-50.

ИСТОЧНИК KP.RU