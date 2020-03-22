2020-03-22T14:02:17+03:00
Здоровье

В Иркутской области не зафиксировали случаев заражения коронавирусом

Заболевших пока нет, но медики начеку
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
В Иркутской области не зафиксировали случаев заражения коронавирусомВ Иркутской области не зафиксировали случаев заражения коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

По данным на вечер 22 марта, в Иркутской области нет заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

- Специалисты рекомендуют по профилактике заболевания использовать только проверенную информацию, для этого в регионе круглосуточном режиме работают телефоны горячих линий минздрава и МЧС, - отмечают в правительстве Иркутской области. - Кроме того, служба потребительского рынка и лицензирования региона с 8 до 22 часов каждый день отвечает на вопросы сибиряков о наличии продуктов в магазинах.

Врачи ведут мониторинг пациентов с внебольничной пневмонией, показатели - на уровне прошлого года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Бурятии, новости на 22 марта 2020 года: случаев заражения нет, 228 человек под наблюдением медиков

Собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Бурятии на утро 22 марта 2020 года (подробности)

Коронавирус в Иркутске, новости на 22 марта 2020 года: заболевших нет, за нарушение самоизоляции штрафуют

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Иркутске на утро 22 марта 2020 года (подробности)

Горячая линия министерства здравоохранения Иркутской области по телефону: 8(3952) 280-326.

Телефон МЧС: 8(3952) 399-999.

Горячая линия службы потребительского рынка и лицензирования региона по телефону: 8950-072-30-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Иркутской области не зафиксировали случаев заражения коронавирусом
64-летнюю сибирячку, пропавшую зимой в Черемхове, ищут волонтеры
За убийство косули житель Бурятии заплатит 200 тысяч рублей
Расселенный дом сгорел вечером 21 марта в центре Иркутска
Осужденный избил сотрудника колонии в Ангарске
Гороскоп от бурятских лам на 22 марта: отмените поездки
«Черемховский Шварценеггер»: накаченный полицейский из Иркутской области стал чемпионом открытого Кубка по бодибилдингу
Автобус с 40 пассажирами попал в ДТП в Иркутской области: следователи начали проверку
Забрал алкоголь и конфеты: житель Бурятии обчистил продуктовый магазин
Попросил позвонить, и убежал: житель Шелехова украл телефон у инвалида-колясочника
Саночник из Братска Александр Горбацевич завоевал серебро чемпионата России в Сочи
Ремонт улицы Карла Либкнехта продлен в Иркутске до 31 марта
Пытался купить снегоход: мошенники обманули жителя Бодайбо на 200 тысяч рублей
Общественный транспорт обрабатывают в Иркутске для профилактики коронавируса
С 20 марта в аэропорту Иркутска проверяют на коронавирус пассажиров, прибывающих из Москвы
Производители молочной продукции Приангарья настаивают на отмене введения обязательной маркировки молочной продукции
Краеведческий музей Иркутска закрыт для посетителей из-за коронавируса
МЧС предупреждает: в горах Восточного Саяна и на юге Байкала возможен сход снежных лавин
Сергей Сокол перешел на работу в Госдуму
Сотрудники ДПС задержали мужчину, который незаконно вылавливал омуль на Байкале
Бурятские контрабандисты вывезли в Китай лес почти на 10 миллионов рублей
В Шелехове откроют обсерватор для тех, кто вернулся с территорий, где есть коронавирус
На дистанционное обучение после каникул перейдут школы в Иркутской области
Поводов скупать гречку нет: ситуация на продовольственном рынке Иркутской области стабильная
Сибирячка отправится в колонию за то, что не платила алименты своей дочери
Полицейские разыскивают мужчину, который дважды ограбил магазин электроники в Ангарске