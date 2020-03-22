Из-за весеннего половодья подтопило участки в Иркутском районе

22 Март 2020 2020-03-22T17:04:19+03:00

Из-за весеннего половодья подтопило участки в поселке Грановщина в Иркутском районе. Фото: группа "Инцидент | Иркутск" во "ВКонтакте".

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В поселке Грановщина, что в Иркутском районе, из-за половодья подтапливает участки. Так, жители одной из улиц выкладывают в соцсетях фотографии, как вода стоит возле дома. Ходить приходится по дощечкам.

- Нас топит, вода уже почти в доме, пользоваться водой, туалетом невозможно! - пишут они в комментариях к фото в группе "Инцидент | Иркутск" во "ВКонтакте".

В единой дежурной диспетчерской службе по Иркутскому району сообщили, что все обращения от жителей Грановщины сразу обрабатываются.

- Ситуация под контролем, на месте работают специалисты и техника, - сказали в ЕДДС.

По словам местных, прошлой весной вода тоже подбиралась близко к нескольким домам.

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ИСТОЧНИК KP.RU