Из-за весеннего половодья подтопило участки в Иркутском районе
В поселке Грановщина, что в Иркутском районе, из-за половодья подтапливает участки. Так, жители одной из улиц выкладывают в соцсетях фотографии, как вода стоит возле дома. Ходить приходится по дощечкам.
- Нас топит, вода уже почти в доме, пользоваться водой, туалетом невозможно! - пишут они в комментариях к фото в группе "Инцидент | Иркутск" во "ВКонтакте".
В единой дежурной диспетчерской службе по Иркутскому району сообщили, что все обращения от жителей Грановщины сразу обрабатываются.
- Ситуация под контролем, на месте работают специалисты и техника, - сказали в ЕДДС.
По словам местных, прошлой весной вода тоже подбиралась близко к нескольким домам.
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