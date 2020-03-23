23 Март 2020 2020-03-23T04:35:45+03:00

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Новинка 2020 года - интернет-конкурс каверов прошел в России в рамках «Всебурятского диктанта «Эрдэм». Приз зрительских симпатий получила блогер Кристина Сульженко. Она задорно исполнила песню известного певца Димы Билана «Держи» на бурятском языке.

« Сейчас блесну своим бурятским», - предварила выступление Кристина. – «Вы не упадите, пожалуйста, со стула от такого бурятского».

Видимо ее обаяние и непосредственность и покорили слушателей. Хотя стоит отметить, что все минусы своего исполнения девушка понимает.

«С произношением, конечно, еще нужно поработать, но суть понятна», - улыбается Кристина Сульженко.

sulgenko_kris Песня Димы Билана на бурятском языке получила приз зрительских симпатий

Ролики на конкурс присылали из Петербурга, Москвы, Забайкальского края.

«Первое место в номинации «Лучшее вокальное видео» получила жительница Санкт-Петербурга Сэсэгма Норбоева», - сообщает пресс-служба Министерства культуры Забайкальского края. – «Она спела о Сагаалгане «Сагаан hapaap амаршалнаб».

Еще один «Приз зрительских симпатий» получили Долгор Дансаранова, исполнив «Инаг дураяа гамнаарай».

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ИСТОЧНИК KP.RU