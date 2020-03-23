Неизвестные в третий раз «заминировали» самолет рейсом Владивосток-Иркутск

23 Март 2020 2020-03-23T06:25:19+03:00

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Очередной случай «минирования» самолета. На этот раз неизвестные телефонные хулиганы сообщили о якобы заложенной бомбе на борту лайнера, летящего из Владивостока в Иркутск. Борт благополучно приземлился в воздушной гавани Иркутска, после чего самолет осмотрели специалисты и силовые структуры. Никаких взрывчатых веществ найдено не было. Пассажиры спокойно отправились в пункты досмотра.

Случай ложного минирования «КП-Иркутск» подтвердили в пресс-службе аэропорта Иркутска. Примечательно, что этот самый рейс из Владивостока в Иркутск за последнее время «минируют» уже в третий раз.

Напомним, это уже не первый случай ложных "минирований" лайнеров за последние недели по всей стране. Попадали в список и иркутские рейсы. Так, 11 марта неизвестные сообщили о «минировании» самолета рейсом Иркутск-Москва, который вылетел из Иркутска в столичный аэропорт Шереметьево.

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ИСТОЧНИК KP.RU