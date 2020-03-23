23 Март 2020 2020-03-23T06:42:57+03:00

Виновник ДТП оплатил ущерб 659 тысяч рублей, чтобы переехать из Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутянину нужно было уехать по работе в другой регион России

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Сначала виновник ДТП хотел возмещать ущерб частями, что неудивительно, ведь сумма немалая – 659 тысяч рублей. С судебными приставами договорились, что каждый месяц из зарплаты мужчины будут взыскивать 50%.

«Также в качестве одной из мер принудительного характера, которая могла бы подвигнуть неплательщика погасить долг, вынесено постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации», - сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов Иркутской области.

В какой-то момент иркутянину нужно было переехать в другой регион России, где его работа будет связана с командировками за рубеж. Сибиряк принял решение погасить долг полностью, чтобы ограничения на выезд были сняты.

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ИСТОЧНИК KP.RU