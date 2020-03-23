В иркутском ТЦ «Юбилейный» сработала пожарная сигнализация

23 Март 2020 2020-03-23T07:58:57+03:00

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Пожарная сигнализация сработала ранним утром, 23 марта в иркутском торговом центре «Юбилейный». Видео эвакуации из ТЦ в паблике "Инцидент Иркутск" опубликовали случайные очевидцы. При этом, судя по кадрам, посетителей в помещении не было.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, около 07.00 в «Юбилейном» произошло ложное срабатывание сигнализации. Покупателей в здании, действительно не было.

Напомним, в ночь на 23 марта, пожар произошел в многоквартирном доме, в поселке Чунский. Загорелась одна из квартир на третьем этаже. Одиннадцать жильцов дома успели выбежать из здания до приезда спасателей. Но, из-за того, что густой дым окутал подъезд, не все смогли попасть на лестницу и попасть на улицу. Пожарные подоспели вовремя. С помощью автолестницы они спасли семь человек, из них трое детей»

ИСТОЧНИК KP.RU