Пассажирке автобуса, пострадавшей в ДТП, выплатили 80 тысяч рублей в Бурятии
Жительнице Бурятии выплатили компенсацию в размере 80 тысяч рублей за причинение морального вреда. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе судебных приставов Бурятии.
Водитель автобуса Фиат Дукато, в котором находилась пострадавшая, ехал по главной дороге. Во время движения в него резко врезался грузовик ГАЗ-66, который двигался по соседней полосе. Женщина, которая находилась в салоне автобуса, упала и повредила ногу.
«Согласно заключению врачей женщина повредила связки голеностопного сустава. Эта травма – причинение вреда здоровью средней степени тяжести», – сообщили в пресс-службе УФССП по республике Бурятия.
Пройдя лечение в больнице, женщина подала заявление в суд для взыскания компенсации морального вреда. Пострадавшая потребовала 300 тысяч рублей с виновника ДТП. Но суд удовлетворил иск частично: обоих водителей, как владельцев источников повышенной опасности, обязали выплатить 80 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU