2020-03-23T08:04:15+03:00
Общество

Пассажирке автобуса, пострадавшей в ДТП, выплатили 80 тысяч рублей в Бурятии

Судебные приставы взыскали компенсацию и с виновника аварии, и с водителя автобуса
Ксения АГАФОНОВА
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Пассажирке автобуса, пострадавшей в ДТП, выплатили 80 тысяч рублей в БурятииПассажирке автобуса, пострадавшей в ДТП, выплатили 80 тысяч рублей в БурятииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жительнице Бурятии выплатили компенсацию в размере 80 тысяч рублей за причинение морального вреда. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе судебных приставов Бурятии.

Водитель автобуса Фиат Дукато, в котором находилась пострадавшая, ехал по главной дороге. Во время движения в него резко врезался грузовик ГАЗ-66, который двигался по соседней полосе. Женщина, которая находилась в салоне автобуса, упала и повредила ногу.

«Согласно заключению врачей женщина повредила связки голеностопного сустава. Эта травма – причинение вреда здоровью средней степени тяжести», – сообщили в пресс-службе УФССП по республике Бурятия.

Пройдя лечение в больнице, женщина подала заявление в суд для взыскания компенсации морального вреда. Пострадавшая потребовала 300 тысяч рублей с виновника ДТП. Но суд удовлетворил иск частично: обоих водителей, как владельцев источников повышенной опасности, обязали выплатить 80 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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