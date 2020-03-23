Трех школьников сбили в Иркутской области в выходные

23 Март 2020 2020-03-23T08:32:13+03:00

Еще одна 9-летняя девочка пострадала в ДТП в Усть-Куте

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Такую статистику за прошедшие выходные опубликовали сотрудники МВД России по Иркутской области. Полицейские просят напомнить детям правила безопасности на дорогах. Это сейчас актуально, ведь начались весенние каникулы, а значит, дети больше времени проводят на улице.

Так в Свирске с автомобилем «Тойота Камри Гарсия» столкнулся 11-летний велосипедист. Мальчик выехал с второстепенной дороги на главную. Ему потребовалась помощь медиков. Еще один 12-летний школьник получил травмы, выбежав из ограды частного дома прямо на дорогу. Его увезли в больницу.

Также за минувшие выходные в ДТП пострадала и девочка 9-лет. Второклассница была не пристегнута ремнями безопасности в момент столкновения двух авто в Усть-Куте.

И еще один случай, связанный уже с нарушением правил ПДД водителем, произошел накануне в Усолье-Сибирском.

«На 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по «зебре», совершил наезд водитель автомобиля «Ауди А4», - сообщают в ведомстве. – «Одиннадцатиклассницу с множественными травмами госпитализировали».

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ИСТОЧНИК KP.RU