Трех школьников сбили в Иркутской области в выходные
Такую статистику за прошедшие выходные опубликовали сотрудники МВД России по Иркутской области. Полицейские просят напомнить детям правила безопасности на дорогах. Это сейчас актуально, ведь начались весенние каникулы, а значит, дети больше времени проводят на улице.
Так в Свирске с автомобилем «Тойота Камри Гарсия» столкнулся 11-летний велосипедист. Мальчик выехал с второстепенной дороги на главную. Ему потребовалась помощь медиков. Еще один 12-летний школьник получил травмы, выбежав из ограды частного дома прямо на дорогу. Его увезли в больницу.
Также за минувшие выходные в ДТП пострадала и девочка 9-лет. Второклассница была не пристегнута ремнями безопасности в момент столкновения двух авто в Усть-Куте.
И еще один случай, связанный уже с нарушением правил ПДД водителем, произошел накануне в Усолье-Сибирском.
«На 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по «зебре», совершил наезд водитель автомобиля «Ауди А4», - сообщают в ведомстве. – «Одиннадцатиклассницу с множественными травмами госпитализировали».
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ИСТОЧНИК KP.RU