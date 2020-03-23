В Усолье-Сибирском поймали мошенника, размещавшего фальшивые объявления о продаже мотозапчастей

23 Март 2020 2020-03-23T09:29:44+03:00

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Сотрудники МВД задержали жителя Усолья-Сибирского, подозреваемого в нескольких махинациях в интернете, связанных с продажей мотозапчастей.

«Как установлено полицейскими, 22-летний усольчанин с 2019 года совершал хищения денег путем обмана граждан», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – «Молодой человек делал это через социальную сеть, где зарегистрировался под вымышленным именем и указал ненастоящее место проживания. Вступив в тематическую группу по ремонту транспортных средств, где заключали сделки купли-продажи запчастей, он начал общаться с покупателями».

Мошенник искал жертв среди мотоциклистов: он предлагал выгодно купить запчасти у него. Перед отправкой несуществующего товара, молодой человек просил переводить предоплату. А в качестве доказательств отправлял фотографии мотозапчастей, взятых из интернета.

Покупатели переводили деньги аферисту, после чего он прекращал общение. Таким образом мошенник обманул нескольких жителей разных регионов России: Москвы, Краснодарского края, Тульской и Волгоградской областей. Пострадавшие отправляли от четырех до тринадцати тысяч рублей.

Сейчас против жителя Усолья-Сибирского полиция возбудила пять уголовных дел, которые объединят в одно производство. Сотрудники проводят проверку еще по пяти похожим случаям.

ИСТОЧНИК KP.RU