Аферисты украли у пенсионера из Иркутска, продававшего аквариумы, 18 тысяч рублей

23 Март 2020 2020-03-23T09:55:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в один из отделов полиции Иркутска обратился 63-летний местный житель. Он рассказал, что разместил на одном из сайтов объявление о продаже 12 аквариумов с рыбками. И через некоторое время ему позвонила неизвестная женщина, которая представилась покупательницей.

"Она должна была внести предоплату за аквариумы, а затем приехать и забрать их, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Для этого женщина попросила пенсионера найти ближайший банкомат и выполнить несколько операций со своим счетом".

Но иркутянин не знал, что те манипуляции, которые он проделал со своими сбережениями, открыли мошеннице полный доступ к его счетам. Таким образом аферистка украла у него 18 тысяч рублей. Испуганный пенсионер попытался позвонить "покупательнице", чтобы разобраться, но ее телефон уже был недоступен. Сейчас в ситуации уже разбирается полиция. Им уже известно, что обманщица находится в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU