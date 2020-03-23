2020-03-23T11:49:33+03:00
Происшествия

ДТП в Иркутске: мотоцикл врезался в автомобиль, который не хотел уступать дорогу

В результате столкновения пострадал молодой мотоциклист
Ксения АГАФОНОВА
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ДТП в Иркутске: мотоцикл врезался в автомобиль, который не хотел уступать дорогуДТП в Иркутске: мотоцикл врезался в автомобиль, который не хотел уступать дорогуФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Авария произошла в ночь на 23 марта на Главной Кировской улице в Иркутске. 32-летний водитель «Тойоты Хариер» не уступил дорогу мотоциклисту, который хотел выехать вперед и обогнать автомобиль. В результате водитель «Ямахи» на полной скорости врезался в машину.

«Во время столкновения 25-летний мотоциклист получил серьезные травмы. Выяснилось, что у него отсутствовал полис обязательного страхования», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Еще одно ДТП произошло 21 марта в Иркутске. 45-летний водитель снегоболотохода, проезжая по улице Якоби, не справился с управлением и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

Полиция разбирается в деталях случившегося. Сотрудники ГИБДД напоминают всем водителям, что нужно быть аккуратнее на дорогах, соблюдать дистанцию во время движения и не превышать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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