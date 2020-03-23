23 Март 2020 2020-03-23T12:00:32+03:00

Уже неделю 78 домов остаются без света в Тайшетском районе Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Из-за плохих погодных условий и несвоевременных действий администрации 200 человек живут без электричества

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С 16 марта в селе Кондратьево Тайшетского района жилые дома, школа и фельдшерско-акушерский пункт остаются без света.

«Местная администрация не ввела соответствующий режим реагирования на сложившуюся ситуацию, что привело к несвоевременному принятию мер по устранению аварии, о чем Главное управление сообщило прокуратуре Иркутской области», - рассказал врио начальника главного управления МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосеенко.

Напомним, неделю назад по территории Иркутской области прошел неблагоприятный циклон в виде усиленного ветра и многочисленных осадков. Местами порывы ветра достигали 15-22 м/с. В результате в Тайшетском, Братском и Казачинско-Ленском районах произошло аварийное отключении электричества. 21 населенный пункт остался без света.

На сегодняшний день в населенном пункте Кондратьево до сих пор остаются без электричества 78 домов, в которых проживает более 200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU