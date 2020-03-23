2020-03-23T12:33:31+03:00
Спорт

Премии по 150-250 тысяч рублей получат иркутские спортсмены, ставшие призерами на зимних юношеских Олимпийских играх 2020

Премии получат иркутские керлингисты и саночники
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Премии по 150-250 тысяч рублей получат иркутские спортсмены, ставшие призерами на зимних юношеских Олимпийских играх 2020. Фото: минспорт Иркутской областиПремии по 150-250 тысяч рублей получат иркутские спортсмены, ставшие призерами на зимних юношеских Олимпийских играх 2020. Фото: минспорт Иркутской области
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Иркутские спортсмены, которые удачно выступили на зимних юношеских Олимпийских играх 2020 в швейцарской Лозанне, получат премии губернатора Иркутской области. Указ об этом уже подписал врио главы региона Игорь Кобзев.

- На юношеской Олимпиаде наши спортсмены завоевали медали на соревнованиях по санному спорту и керлингу и внесли достойный вклад в медальный зачет сборной России, - отметил Игорь Кобзев. – Эти высокие достижения стали возможны благодаря ежедневному добросовестному труду, целеустремленности и дисциплинированности наших спортсменов и тренеров.

Итак, премии получат как спортсмены, так и их тренера. Победителям полагается 250 тысяч рублей, среебряным призерам – 200 тысяч рублей, бронзовым – 150. Уточним, что премия выплачивается спортсмену за каждое призовое место. Тренеру, чей воспитанник занимает призовое место, премия выплачивается за каждую медаль в дисциплине.

А теперь о том, как выступили иркутяне на юношеской Олимпиаде 2020. На соревнованиях по санному спорту Диана Логинова завоевала бронзовую медаль в дисциплине «одноместные сани». Михаил Карнаухов и Юрий Чирва стали третьими среди двухместных экипажей. Помимо этого, Дарья Логинова, Юрий Чирва, Михаил Карнаухов вместе с партнерами из Московской области также выиграли командную эстафету.

Что касается наших керлингистов, то Валерия Денисенко, Михаил Власенко, Алина Фахуртдинова и Николай Лысаков завоевали серебро среди смешанных команд. Также на Играх Николай Лысаков со спортсменкой из Франции выиграл серебро на соревнованиях среди интернациональных смешанных пар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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