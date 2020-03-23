8 тысяч поддельных пачек сигарет изъяли полицейские у дальнобойщика в Тайшете

23 Март 2020 2020-03-23T12:36:18+03:00

Он вез их из Красноярска в Иркутск без каких-либо документов

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В ночь с 22 на 23 марта сотрудники ГИБДД, которые дежурили на посту "Рубеж" в Тайшетском районе, решили остановить подозрительный грузовик марки "КАМАЗ". водитель рассказал, что едет из Красноярска в Иркутск. Полицейские попросили его показать, что он везет в прицепе, и удивились - он был буквально забит упаковками с сигаретами.

"В машине нашли 40 коробок, в которых в общей сложности лежало около 8 тысяч пачек сигарет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Ни на одной из упаковок не было акцизных марок, а у водителя не оказалось при себе документов на товар".

Сигареты отправили на экспертизу, чтобы подтвердить, что они поддельные. А дальнобойщику, который вез табачные изделия без акцизных марок в Иркутск, придется заплатить штраф. Полицейские разбираются в том, кто организовал такую крупную поставку фальшивых сигарет.

ИСТОЧНИК KP.RU