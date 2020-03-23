2020-03-23T12:49:13+03:00
Общество

13 жителей Иркутской области должны выплатить штраф за нарушение режима самоизоляции

Всех, кто не соблюдает двухнедельный карантинный режим ждет штраф от 500 рублей до 80 тысяч
Ксения АГАФОНОВА
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13 жителей Иркутской области должны выплатить штраф за нарушение режима самоизоляции13 жителей Иркутской области должны выплатить штраф за нарушение режима самоизоляцииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции, в регионе вводятся строгие меры, в том числе привлечение к административной ответственности за нарушение самоизоляции. Об этом 23 марта на оперативном совещании сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

«Необходимо соблюдать дисциплину», – подчеркнул врио главы региона. –«Ограничены выезды за границу и в другие регионы России. В первую очередь, туда, где имеются вспышки коронавируса. Прибывающие из других стран и те, кто находится в контакте с ними, обязаны строго соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней».

Полиция, получая информацию от Роспотребнадзора, контролирует карантинный режим тех граждан, которые недавно прилетели из-за границы. На сегодняшний день 13 человек нарушили самоизоляцию, поэтому им будет выписан штраф. Каждый случай индивидуален: сколько должен заплатить человек зависит от того, как и когда он пренебрег советами врачей.

Сейчас в усиленном режиме работают горячие линии минздрава, Роспотребнадзора и МЧС. В первое время жители региона не могли дозвониться до сотрудников ведомств. Рассматривается вопрос о создании единой горячей линии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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