Не хочу говорить о болезни: Барбара Брыльска, звезда "Иронии судьбы", борется с онкологией

23 Март 2020 2020-03-23T13:54:37+03:00

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Барбара Брыльска уже давно не снимается в кино. Последняя из ролей, в которых увидели ее зрители - российский фильм «Тайна четырех принцесс». Сделаем скидку на весьма почтенный возраст актрисы - ей все-таки 78 лет, в таком возрасте трудно чувствовать себя достаточно бодро. Однако оказалось, что Надя Шевелева из «Иронии судьбы», без которой уже 45 лет в России трудно представить себе Новый год, борется с тяжелой болезнью. По сообщениям местных СМИ, у нее рак языка. О том, как она чувствует себя сегодня, любимица зрителей рассказала по телефону kp.ru.

" Я сейчас сижу дома на карантине, у нас ведь тоже коронавирус (в Польше от китайской заразы умерли уже семь человек. – Ред.), - ответила "Комсомолке" знаменитость на русском с небольшим акцентом. – Даже за продуктами не выхожу, приносит сын. Но паники у меня нет, я считаю, что это необходимая субординация. Переживем".

О своей болезни Барбара Брыльска распространяться не хочет, отмахивается. Говорит, что не хочет говорить о болезни. И мы вместе с ней верим, что все обойдется.

Напомним, актриса Барбара Брыльска получила первую роль в кино в далеком 1958 году в малозаметном эпизоде польской картины «Галоши счастья». Зрители запомнили ее после того, как в прокате появился фильм «Фараон», это было в 1966 году. Актриса снималась в кино, которые снимались не только в ее родной Польше, но и во всех странах соцлагеря -в Болгарии, ГДР, Чехословакии и Югославии. Но, конечно, настоящей звездой она стала для миллионов жителей СССР, полюбивших ее Наденьку Шевелеву из «Иронии судьбы».

ИСТОЧНИК KP.RU