2020-03-23T13:54:37+03:00
Звезды

Не хочу говорить о болезни: Барбара Брыльска, звезда "Иронии судьбы", борется с онкологией

Знаменитая актриса, любимица публики находится на карантине, ей помогает сын
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
Не хочу говорить о болезни: Барбара Брыльска, звезда "Иронии судьбы", борется с онкологией.Не хочу говорить о болезни: Барбара Брыльска, звезда "Иронии судьбы", борется с онкологией.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Барбара Брыльска уже давно не снимается в кино. Последняя из ролей, в которых увидели ее зрители - российский фильм «Тайна четырех принцесс». Сделаем скидку на весьма почтенный возраст актрисы - ей все-таки 78 лет, в таком возрасте трудно чувствовать себя достаточно бодро. Однако оказалось, что Надя Шевелева из «Иронии судьбы», без которой уже 45 лет в России трудно представить себе Новый год, борется с тяжелой болезнью. По сообщениям местных СМИ, у нее рак языка. О том, как она чувствует себя сегодня, любимица зрителей рассказала по телефону kp.ru.

" Я сейчас сижу дома на карантине, у нас ведь тоже коронавирус (в Польше от китайской заразы умерли уже семь человек. – Ред.), - ответила "Комсомолке" знаменитость на русском с небольшим акцентом. – Даже за продуктами не выхожу, приносит сын. Но паники у меня нет, я считаю, что это необходимая субординация. Переживем".

О своей болезни Барбара Брыльска распространяться не хочет, отмахивается. Говорит, что не хочет говорить о болезни. И мы вместе с ней верим, что все обойдется.

Напомним, актриса Барбара Брыльска получила первую роль в кино в далеком 1958 году в малозаметном эпизоде польской картины «Галоши счастья». Зрители запомнили ее после того, как в прокате появился фильм «Фараон», это было в 1966 году. Актриса снималась в кино, которые снимались не только в ее родной Польше, но и во всех странах соцлагеря -в Болгарии, ГДР, Чехословакии и Югославии. Но, конечно, настоящей звездой она стала для миллионов жителей СССР, полюбивших ее Наденьку Шевелеву из «Иронии судьбы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мужчина разбился об лед, упав с моста в Улан-Удэ
Дефицита не будет: в крупных торговых сетях Иркутской области запаслись товарами первой необходимости
Бывший сотрудник ГУФСИН избил заключенного в Иркутской области
Все муниципальные учреждения культуры закрыты для посещений в Иркутске из-за коронавируса
Не хочу говорить о болезни: Барбара Брыльска, звезда "Иронии судьбы", борется с онкологией
Массовые мероприятия, на которые могут прийти более 50 человек, запретили в Бурятии из-за коронавируса
13 жителей Иркутской области должны выплатить штраф за нарушение режима самоизоляции
8 тысяч поддельных пачек сигарет изъяли полицейские у дальнобойщика в Тайшете
Премии по 150-250 тысяч рублей получат иркутские спортсмены, ставшие призерами на зимних юношеских Олимпийских играх 2020
Уже неделю 78 домов остаются без света в Тайшетском районе
ДТП в Иркутске: мотоцикл врезался в автомобиль, который не хотел уступать дорогу
Иркутская нефтяная компания ввела меры безопасности в связи с распространением коронавируса
МТС обнуляет стоимость звонков на ряд номеров
Преподаватель одного из университетов Иркутска получила срок за то, что ставила зачеты за взятки