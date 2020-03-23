23 Март 2020 2020-03-23T13:55:32+03:00

Все муниципальные учреждения культуры закрыты для посещений в Иркутске из-за коронавируса Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города

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С 23 марта свои двери для посетителей закрывают все муниципальные учреждения культуры. Угроза распространения новой коронавирусной инфекции добралась и до них.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и согласно распоряжению министерства культуры и архивов Иркутской области, мы вынуждены пойти на такие меры», - рассказал начальник управления культуры, туризма и молодежной политики Антон Чернышов. - «С сегодняшнего дня будут закрыты все учреждения культуры города Иркутска».

Теперь закрыты 26 муниципальных библиотек, городской музей истории имени А. М. Сибирякова, театр Народной драмы, гуманитарный центр имени Полевых, творческие клубы «Любимовка», «Созвездие» и многое другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU