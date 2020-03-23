2020-03-23T13:55:32+03:00
Общество

Все муниципальные учреждения культуры закрыты для посещений в Иркутске из-за коронавируса

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города
Ксения АГАФОНОВА
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Все муниципальные учреждения культуры закрыты для посещений в Иркутске из-за коронавирусаВсе муниципальные учреждения культуры закрыты для посещений в Иркутске из-за коронавирусаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 23 марта свои двери для посетителей закрывают все муниципальные учреждения культуры. Угроза распространения новой коронавирусной инфекции добралась и до них.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и согласно распоряжению министерства культуры и архивов Иркутской области, мы вынуждены пойти на такие меры», - рассказал начальник управления культуры, туризма и молодежной политики Антон Чернышов. - «С сегодняшнего дня будут закрыты все учреждения культуры города Иркутска».

Теперь закрыты 26 муниципальных библиотек, городской музей истории имени А. М. Сибирякова, театр Народной драмы, гуманитарный центр имени Полевых, творческие клубы «Любимовка», «Созвездие» и многое другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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