2020-03-23T13:58:22+03:00
Происшествия

Бывший сотрудник ГУФСИН избил заключенного в Иркутской области

Мужчине грозит тюремный срок в десять лет
Ксения АГАФОНОВА
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Бывший сотрудник ГУФСИН избил заключенного в Иркутской областиБывший сотрудник ГУФСИН избил заключенного в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Следственный комитет Эхирит-Булагатского района завершил расследование по делу бывшего замначальника ОИК-1 ГУФСИН по Иркутской области. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

«По версии следствия, летом прошлого года у обвиняемого, который в тот момент являлся должностным лицом, на почве личной неприязни к осужденному возник конфликт», – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Ночью после отбоя сотрудник исправительной колонии пришел к заключенному в камеру и избил его. Руками и ногами он нанес больше 10 ударов по всему телу. Мужчина, отбывавший наказание в исправительном учреждении, получил множество травм различной степени тяжести.

Прокуратура передала уголовное дело в суд. Бывшему сотруднику ГУФСИН грозит срок от трех до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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