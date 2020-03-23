2020-03-23T14:25:49+03:00
Общество

Дефицита не будет: в крупных торговых сетях Иркутской области запаслись товарами первой необходимости

Для того, чтобы следить за наличием продуктов в магазинах, в регионе работает горячая линия
Анна ПОПОВА
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Дефицита не будет: в крупных торговых сетях Иркутской области запаслись товарами первой необходимостиДефицита не будет: в крупных торговых сетях Иркутской области запаслись товарами первой необходимостиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Крупные торговые сети Иркутской области готовятся к возможному ажиотажу на фоне появления первых случаев коронавируса в нашем регионе. Они заранее запаслись всеми товарами первой необходимости. В их список входят крупы, макароны, мука, масло и сахар, а также консервы и предметы личной гигиены.

"Проблем с поставками этих продуктов и промтоваров в магазинах региона на сегодняшний день нет, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области".

Чтобы контролировать наличие необходимых товаров в магазинах, с 18 марта работает специальная горячая линия, куда можно позвонить и сообщить о недостатке определенных позиций на прилавках. На нее уже поступило 32 звонка от жителей Иркутска, Ангарска, Братска, Черемхово, Усолья-Сибирского, Зимы и Тулуна, а также Казачинско-Ленского и Братского районов. Звонить по этому телефону можно с 8:00 до 22:00.

КУДА ЗВОНИТЬ:

Телефон горячей линии по вопросам отсутствия продуктов питания в магазинах: 8950-072-30-50

ИСТОЧНИК KP.RU

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