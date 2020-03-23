23 Март 2020 2020-03-23T14:39:30+03:00

Мужчина разбился об лед, упав с моста в Улан-Удэ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Тело мужчины, лежащее на льду реки Селенги, под старым мостом, нашли днем, 23 марта жители Улан-Удэ. По словам очевидцев, которые сразу вызвали полицию, судя по травмам, погибший упал с моста. Правда, при каких обстоятельствах, пока неизвестно. На месте работают эксперты.

- По этому факту проводится проверка, - сообщили «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. - Выясняются причины и обстоятельства трагедии.

Полицейские уже установили личность погибшего. Им оказался 38-летний местный житель.

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ИСТОЧНИК KP.RU