Скрестили вирус летучих мышей с пневмонией: ученые в США еще в 2015 году признались в этом

23 Март 2020 2020-03-23T18:44:18+03:00

Коронавирус наступает, а о его происхождении спорят до сих пор. Фото: Алексей ФОКИН

Журнал Nature со статьей, где американцы сообщили о том, что готовы к опытам на обезьянах, можно прочитать и сейчас

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Споры о происхождении нового коронавируса идут до сих пор. Тем временем, из научной прессы просачиваются свидетельства того, что вирус летучих мышей и вирус атипичной пневмонии скрестили уже довольно давно. Над этим работали американские научные светила еще в 2015 году, изучая возможности влияния на инфекционные заболевания. В авторитетном научном журнале Nature они кратко поделились со специалистами результатами работы.

И уже тогда было понятно, им удалось инфицировать дыхательные пути человека. Но этими работы не ограничились.

"- В конце статьи ее соавтор, исследователь инфекционных заболеваний из Университета Северной Каролины Ральф Баррик заявил, что намерен продолжать исследования нового вируса на приматах. А первоначальные исследования проводились им с коллегами из Института вирусологии, что в… китайском Ухане! - сообщает журналист портала kp.ru.

Какой вирус создали ученые из Америки и Китая? Пока ответа на этот вопрос нет. Генетический код созданного ими вируса так и не был опубликован. Впрочем, ученые из университета уже заявили, что он совсем другой, это не COVID-19. Кроме того, в этой статье ( к чести журнала, она не убрана из общего доступа) есть дополнение. Оно - о том, что на основе этой публикации не стоит делать далеко идущих выводов о происхождении нового коронавируса. Однако, убедительных аргументов как в пользу версии того, что вирус возник случайно, так и того, что он создан искусственно, на самом деле не существует. Пока природа его появления неясна.

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ИСТОЧНИК KP.RU