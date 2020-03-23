2020-03-23T19:22:19+03:00
Здоровье

Главному инфекционисту из Ставрополья, заразившей коронавирусом 11 человек, грозит два года тюрьмы

Такую цену она заплатила за четыре дня, которые тайком провела в Испании
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Главному инфекционисту из Ставрополья, заразившей коронавирусом 11 человек, грозит два года тюрьмы.Главному инфекционисту из Ставрополья, заразившей коронавирусом 11 человек, грозит два года тюрьмы.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вряд ли профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского медуниверситета могла даже предполагать, что ее четырехдневный вояж в Испанию закончится столь печально. Скорее всего, несмотря на все знания и должность главного специалиста местного минздрава по инфекционным болезням, Ирина Санникова понадеялась на русский авось. Как итог - 11 зараженных коронавирусом коллег и знакомых, уголовное дело , по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность». Ей грозит до двух лет тюрьмы.

Как сообщили stav.kp.ru в пресс-службе СУ СКР России по Ставропольскому краю, в начале марта профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии СГМУ, одновременно будучи главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения края, без ведома руководства вуза и министерства выехала на отдых в Королевство Испания.

Такой "запоминающийся", как позже выяснилось, подарок она преподнесла себе на 8 марта, как раз на эти выходные и пришлась ее поездка. И все бы ничего, да к тому времени в Испании уже были зарегистрированы случаи коронавируса, и не один. Не знать об этом Ирина Санникова не могла, поэтому и скрыла поездку, чтобы не сидеть дома на карантине.

Она читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала самые разные учреждения и ведомства и даже консультировала больных в инфекционной больнице. С момента возвращения домой прошло больше недели, когда ей стало плохо. В больнице Ирине Санниковой поставили диагноз -коронавирусная инфекция COVID-19 и воспаление легких. Женщину даже пришлось подключить к ИВЛ. Лечение помогло, сейчас доктор дышит уже сама, иногда использует кислородную маску и понемногу выздоравливает. А с коронавирусом в инфекционку попали еще 11 человек, которые с ней общались. У всех коронавирус, всем придется долго лечиться.

После выписки из больницы Ирину Санникову ждут серьезные разбирательства и судебный процесс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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