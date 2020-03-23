Пожилых людей в Москве из-за коронавируса попросили оставаться дома

23 Март 2020 2020-03-23T19:45:41+03:00

Продукты и лекарства тем, кто старше 65, и тем, кто страдает хроническими болезнями, доставят волонтеры

Изменить размер текста: A A

О том, что больше всех новый коронавирус угрожает людям старшего возраста и тем, кто имеет букет хронических заболеваний, известно давно. В Москве, где счет заразившихся болезнью уже значителен, решили максимально защитить пожилых, перенесших инфаркты и имеющих хронические заболевания, которые серьезно ослабляют организм. Мэр Москвы Сергей Собянин 23 марта утвердил своим указом дополнительные ограничения из-за коронавируса. Им предложена максимальная самоизоляция

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве ответил на самые важные вопросы о новых ограничениях для пожилых людей. Сайт kp.ru публикует их, тем более, что за событиями в столице следит вся страна, которой также предстоит отразить атаку болезни.

ДЕСЯТЬ ОТВЕТОВ НА САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

1. С какими болезнями пожилым людям лучше находиться дома?

- сахарный диабет инсулинозависимый;

- хронические болезни легких (астма);

- бронхоэктазия;

- легочное сердце и нарушение легочного кровообращения;

- наличие трансплантированных органов и тканей;

- хроническая болезнь почек;

- злокачественные новообразования;

- перенесшие инфаркт и инсульт.

Режим самоизоляции не касается пациентов третьей клинической группы (онкология).

2. Кто должен находиться на самоизоляции?

- С 26 марта до 14 апреля 2020 года обязательный домашний карантин действует для жителей старше 65 лет, а также для москвичей с хроническими заболеваниями.

Домашний карантин касается также:

- Тех, кто недавно вернулся из США, Великобритании, государств Европы, Украины, Белоруссии. Эти горожане по-прежнему должны находиться в самоизоляции;

- Живущих вместе с теми,кто приехал из перечисленных стран.

3. Кто может не сидеть на карантине?

Самоизоляции не распространяется на:

- пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (онкология);

- руководителей и сотрудников организаций и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования учреждения;

- медиков;

- к гражданам по определенному решению Оперативного штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Читайте также:

Куда сходить во время коронавируса в Иркутске: Денис Мацуев в пустом зале, музеи уходят в Сеть, театр жив, музыка вечна. Есть варианты досуга и «не выходя из дома» (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU