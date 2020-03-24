Люксовый внедорожник конфисковали у иркутянки, не вернувшей кредит

24 Март 2020 2020-03-24T06:58:50+03:00

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Чтобы вынудить иркутянку выплатить долг по кредиту, судебные приставы арестовали ее имущество. Некоторое время назад она взяла в банке кредит на покупку дорогого автомобиля. она купила автомобиль мечты - и сразу забыла о том, что за него нужно расплачиваться и отказалась возвращать нужную сумму. К тому моменту, когда в Октябрьский районный суд попало заявление на женщину, ее долг перед финансовой организацией составил более 4 миллионов рублей.

"Но даже возможное судебное разбирательство не заставило женщину одуматься и вернуть такую большую сумму в банк, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области".

Тогда приставы решили арестовать внедорожник должницы, чтобы потом продать его на аукционе. Но и это не возымело никакого действия на нарушительницу - она упорно не хотела возвращать деньги в банк. Поэтому джип в итоге ушел "с молотка" за 4,7 миллиона рублей. Все эти деньги переведут в финансовую организацию, чтобы погасить долг по кредиту.

ИСТОЧНИК KP.RU