Люксовый внедорожник конфисковали у иркутянки, не вернувшей кредит
Чтобы вынудить иркутянку выплатить долг по кредиту, судебные приставы арестовали ее имущество. Некоторое время назад она взяла в банке кредит на покупку дорогого автомобиля. она купила автомобиль мечты - и сразу забыла о том, что за него нужно расплачиваться и отказалась возвращать нужную сумму. К тому моменту, когда в Октябрьский районный суд попало заявление на женщину, ее долг перед финансовой организацией составил более 4 миллионов рублей.
"Но даже возможное судебное разбирательство не заставило женщину одуматься и вернуть такую большую сумму в банк, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области".
Тогда приставы решили арестовать внедорожник должницы, чтобы потом продать его на аукционе. Но и это не возымело никакого действия на нарушительницу - она упорно не хотела возвращать деньги в банк. Поэтому джип в итоге ушел "с молотка" за 4,7 миллиона рублей. Все эти деньги переведут в финансовую организацию, чтобы погасить долг по кредиту.
ИСТОЧНИК KP.RU