На "Горячую линию" по коронавирусу позвонили 5, 3 тысячи иркутян

24 Март 2020 2020-03-24T07:03:16+03:00

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В Иркутской области уже закрыты многие учреждения культуры, отменены мероприятия, тщательно проводится обработка транспорта для того, чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции. В аэропорту Иркутска каждый день проводится проверка всех прилетающих. На данный момент досмотрели более 45 тысяч пассажиров. После медицинского осмотра, на режим самоизоляции отправили 1456 человек, которые прибыли из стран, где большое количество заболевших коронавирусом.

«Всем прибывающим из-за рубежа гражданам следует находиться 14 дней в режиме самоизоляции, даже если у них нет симптомов заболевания», – сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – «Необходимо оставаться дома, минимизировать контакты, чтобы пресечь распространение вируса».

Напомним, полиция контролирует соблюдение гражданами режима самоизоляции, получая информацию от Роспотребнадзора. Уже 13 человек нарушили карантинный режим, поэтому должны заплатить административный штраф.

Все, у кого есть вопросы по поводу нового заболевания, могут обратиться к сотрудникам МЧС по телефону. С 1 февраля на горячую линию обратились 5335 жителей Иркутской области.

КУДА ЗВОНИТЬ:

Телефон горячей линии МЧС по всем вопросам о коронавирусной инфекции в Иркутской области: 8 (3952) 39-99-99

ИСТОЧНИК KP.RU