Мошенники оформили на ангарчанку кредит в 350 тысяч рублей

24 Март 2020 2020-03-24T07:30:47+03:00

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Мошенники вновь нашли способ, как обмануть доверчивых жителей Иркутской области. На этот раз жертвой аферистов стала 57-летняя ангарчанка.

Женщине на телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что от нее поступила заявка на оформление кредита онлайн на 50 тысяч рублей. Ангарчанка ответила, что никакой кредит брать не собирается. Тогда лже-банкир попросил назвать цифровой пароль, пришедший на ее сотовый телефон в сообщении. Женщина, не подозревая, что ее обманывают, сообщила код, на ее имя неизвестные оформили кредит и обналичили деньги – всего более 350 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Преступники разыскиваются.

Полицейские еще раз напоминают жителям Иркутской области, не доверять незнакомым людям, кем бы они не представлялись, и не сообщать никому свои банковские данные.

ИСТОЧНИК KP.RU