2020-03-24T07:39:56+03:00
Общество

Росгвардейцы вернули домой потерявшуюся пенсионерку в Улан-Удэ

Женщина не смогла вспомнить, где находится ее дом
Ксения АГАФОНОВА
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Росгвардейцы вернули домой потерявшуюся пенсионерку в Улан-УдэРосгвардейцы вернули домой потерявшуюся пенсионерку в Улан-УдэФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Накануне днем пожилая женщина в полной растерянности ходила по улицам Железнодорожного района города. Она зашла в продуктовый магазин, где ее беспокойство заметил администратор. Сотрудник поинтересовался, все ли с ней в порядке и чем он может помочь. Пенсионерка рассказала, что совершенно не помнит, как ее зовут и где она живет.

После этого работник магазина нажал кнопку тревоги, чтобы на сигнал приехала охрана.

«За несколько минут в магазин прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии», – сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии. – «Сотрудники долго расспрашивали женщину, она смогла назвать только свое имя и отчество, а также примерное место жительства (как выяснилось позже, неверное)».

В этот момент 68-летнюю женщину уже разыскивали родственники, они подали заявление о ее пропаже в полицию. Росгвардейцы услышали по радио ориентировку и отвезли ее в участок. Там она дождалась своих родных и благополучно вернулась домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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