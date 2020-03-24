24 Март 2020 2020-03-24T08:11:55+03:00

В Иркутске около 7 тысяч человек больны ОРВИ и гриппом Фото: Олег УКЛАДОВ

Уровень заболеваемости по городу ниже эпидемического порога на 16 процентов

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В Иркутской области за последнюю неделю увеличилось количество заболевших ОРВИ. При этом этот показатель ниже эпидемического порога на 33 процента. В течение 7 дней в регионе 18966 человек подцепили острую респираторную вирусную инфекцию, 13972 из них - это дети.

"По городу Иркутску заболеваемость ОРВИ ниже эпидемического порога на 16 процентов, _ сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Иркутской области. - В областном центре заразились 6833 человека, 4633 из них - дети".

Также по Иркутской области продолжает гулять грипп. Всего с начала эпидемического сезона такой диагноз поставили 1252 жителям региона, 798 из которых дети. В основном вирусологи выявляют штаммы гриппа А и В, парагриппа и других разновидностей.

Чтобы обезопасить себя от заражения ОРВИ и гриппом, нужно соблюдать несложные меры профилактики: проветривать в помещениях и регулярно проводить влажную уборку. Также специалисты Роспотребнадзора напоминают о том, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU