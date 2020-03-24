2020-03-24T08:37:40+03:00
Происшествия

Автобус задымился на остановке в Иркутске

Видео появилось в соцсетях
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Автобус задымился на остановке в Иркутске. Фото: "Инцидент Иркутск"Автобус задымился на остановке в Иркутске. Фото: "Инцидент Иркутск"
Изменить размер текста:

Сойти с маршрута и высаживать пассажиров пришлось днем, 24 марта водителю маршрутного ПАЗика из Иркутска. Автобус задымился прямо на остановке в районе сквера Кирова. Видео, как пассажиры спешно покидают салон, опубликовали в группе «Инцидент Иркутск». Судя по кадрам, никто из них не пострадал.

В момент, когда люди выходили на улицу, из автобуса валил густой дым. Правда, из какой части ПАЗика, понять сложно. Причины задымления также неизвестны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первые клещи проснулись в Иркутской области (Подробности)

8 тысяч поддельных пачек сигарет изъяли полицейские у дальнобойщика в Тайшете (Подробности)

Пассажирке автобуса, пострадавшей в ДТП, выплатили 80 тысяч рублей в Бурятии (Подробности)

В иркутском ТЦ «Юбилейный» сработала пожарная сигнализация (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24