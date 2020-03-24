24 Март 2020 2020-03-24T08:37:40+03:00

Автобус задымился на остановке в Иркутске. Фото: "Инцидент Иркутск"

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Сойти с маршрута и высаживать пассажиров пришлось днем, 24 марта водителю маршрутного ПАЗика из Иркутска. Автобус задымился прямо на остановке в районе сквера Кирова. Видео, как пассажиры спешно покидают салон, опубликовали в группе «Инцидент Иркутск». Судя по кадрам, никто из них не пострадал.

В момент, когда люди выходили на улицу, из автобуса валил густой дым. Правда, из какой части ПАЗика, понять сложно. Причины задымления также неизвестны.

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ИСТОЧНИК KP.RU