24 Март 2020 2020-03-24T09:03:58+03:00

Полиция Иркутска опровергла: грабители не ходят по городу в костюмах химзащиты. Фото: Виктория МИНАЕВА

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Коронавирус вызывает все новые и самые панические слухи. Накануне, отслеживая сообщения в социальных сетях Иркутской области, полицейские обратили внимание на обсуждение аудиозаписи, в которой неизвестная женщина рассказывала о том, что некие грабители совершают преступления, переодевшись а одежду дезинфекциониста.

- По словам автора сообщения, они "прыскают из баллончика и выносят все из квартиры", - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Эта информация не соответствует действительности. Ничего подобного в регионе не происходило и заявлений такого рода не поступало.

Полицейские обращают внимание, что отсутствие упоминания конкретного населенного пункта, где все происходило, каких-то "примет местности" - это явный признак фейка. И предупреждают, что за распространение подобной информации под видом достоверных сообщений придется отвечать.

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ИСТОЧНИК KP.RU