Жительница Чунского района из мести подожгла дом, погибли два человека

24 Март 2020 2020-03-24T09:02:30+03:00

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Следователи продолжают разбираться в деле об убийстве двух человек, которое совершила жительница Чунского района. Это произошло 5 января 2020 года. Женщина пришла в дом к своему знакомому и его другу, чтобы поговорить и выпить спиртного. Затем между ними произошел конфликт, и разъяренная гостья быстро покинула компанию и, казалось, больше не вернется. Однако через некоторое время она вновь пришла к тому самому дому, только уже со спичками в руках.

"Она проникла туда, подожгла вещи, которые лежали на веранде, и скрылась, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области. - В результате один из мужчин погиб, пытаясь потушить пожар, а его 38-летний друг умер в больнице от полученных травм и ожогов".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий поджигательницу все-таки удалось найти и задержать. Ей оказалась 40-летняя местная жительница, которая ранее уже отбывала срок за грабеж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Она уже признала свою вину и раскаялась. В отношении жительницы Чунского района завели уголовное дело за убийство двух человек.

ИСТОЧНИК KP.RU