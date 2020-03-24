Долг лесхоза в Иркутской области достиг полумиллиарда рублей

24 Март 2020 2020-03-24T09:11:40+03:00

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На 20 марта размер кредиторской задолженности лесхоза в Иркутской области составил 553,92 млн рублей. Накануне прошло оперативное совещание правительства, где главе региона Игорю Кобзеву представили предложения по повышению доходов предприятия и способы преодоления кризиса. Огромный долг компании – результат неэффективной работы управления. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«По поручению врио Губернатора была создана рабочая группа, в настоящее время прокуратура проверяет финансово-хозяйственную деятельность лесхоза в Иркутской области», – рассказал и.о. заместителя Председателя Правительства области Теймур Магомедов. – Проводятся мероприятия по оптимизации расходов и повышению доходов учреждения, ревизия его имущества. Основной вектор выхода из кризиса – переформатирование работы».

Сейчас для лесхоза планируется выделить дополнительные средства. А также провести аукционы 26 марта и 14 апреля: деньги по договорам купли-продажи леса предпринимателями поступят предприятию. Планируется, что в областной бюджет поступят 267 миллионов рублей. Основными источниками доходов станут работы по лесовосстановлению, заготовка древесины, производство пиломатериалов, увеличение количества лесопитомников, изготовление столярных изделий.

До 30 марта должны быть оформлены все предложения по выходу из кризиса Лесхоза Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU