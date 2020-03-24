Житель Бурятии, не плативший алименты, проведет 14 месяцев в тюрьме

24 Март 2020 2020-03-24T09:45:59+03:00

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В Улан-Удэ на 33-летнего мужчину завели уголовное дело за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, но тюремный срок получил только сейчас.

«Несколько лет назад мужчину лишили родительских прав. Его обязали выплачивать алименты в размере половины прожиточного минимума для детей в Республике Бурятия», – сообщили в пресс-службе УФССП России по республике Бурятия.

Но мужчина не хотел работать и тем более выплачивать деньги на содержание ребенка. В итоге житель Бурятии за несколько лет задолжал 238 тысяч рублей. Суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ. Однако, должник вновь проигнорировал судебное решение. После этого на него завели уголовное дело.

Мужчину приговорили к году и двум месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU