Житель Бурятии, не плативший алименты, проведет 14 месяцев в тюрьме
В Улан-Удэ на 33-летнего мужчину завели уголовное дело за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, но тюремный срок получил только сейчас.
«Несколько лет назад мужчину лишили родительских прав. Его обязали выплачивать алименты в размере половины прожиточного минимума для детей в Республике Бурятия», – сообщили в пресс-службе УФССП России по республике Бурятия.
Но мужчина не хотел работать и тем более выплачивать деньги на содержание ребенка. В итоге житель Бурятии за несколько лет задолжал 238 тысяч рублей. Суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ. Однако, должник вновь проигнорировал судебное решение. После этого на него завели уголовное дело.
Мужчину приговорили к году и двум месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU