Проезд по улице Нижняя Набережная в Иркутске ограничат 25 марта

24 Март 2020 2020-03-24T10:03:39+03:00

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Внимание, автомобилисты! Если ваш маршрут часто пролегает через центр города, то будьте внимательны: с 25 марта проезд на одной из дорог будет ограничен. Речь идет об улице Нижняя Набережная в районе дома номер 14.

"На этом участке дороги будут проводить земляные работы, чтобы откопать электрический кабель и устранить его повреждения, - сообщили в пресс-службе иркутской электросетевой компании".

Терпеть неудобства иркутским водителям придется всего 2 дня. Уже 27 марта движение транспорта на Нижней Набережной будет полностью восстановлено. Призываем вас планировать свой маршрут заранее и по возможности объезжать перекрытые участки дорог, чтобы не попасть в возможную пробку. Кстати, ремонтные работы с кабелем никак не отразятся на подаче электричества в дома в этом районе.

ИСТОЧНИК KP.RU