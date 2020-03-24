В школах Иркутска с 1 по 12 апреля вводят дистанционные технологии

24 Март 2020 2020-03-24T10:33:18+03:00

Их будут применять по согласованию с родителями в связи с угрозой коронавируса

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С 1 по 12 апреля в иркутских школах будет введен особый режим организации образовательного процесса

Сейчас в школах каникулы. Но уже через несколько дней учащиеся отправятся на занятия. Но это может быть опасно. Причина - угроза распространения коронавирусной инфекции. Именно поэтому в школах Иркутска уроки теперь будут проходить в "особом" режиме.

"Программа общего образования должна быть реализована в полном объеме в соответствии с учебными планами текущего года", - считает начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин. - "В связи со сложной эпидемиологической ситуацией мы будем по согласованию с родителями или законными представителями использовать для обучения различные формы. В том числе дистанционные образовательные технологии в соответствии с методическими рекомендациями".

Такой режим обучения в школах вводят в соответствии с указом врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева о введении режима повышенной готовности.

Детские сады города пока продолжают работать. Там проводятся все необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия. Так, родителям выдали рекомендации, как защитить себя и ребятишек от вируса. Кроме того, каждый день медики наблюдают за состоянием здоровья воспитателей и малышей.

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ИСТОЧНИК KP.RU