2020-03-24T10:44:53+03:00
Общество

Проезд для большегрузов по трассе Р-258 «Байкал» закрыт из-за снегопада

Безопасносьть на дорогах обеспечивают больше 10 единиц техники
Виктория ГЕРКО
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Проезд для большегрузов по трассе Р-258 «Байкал» закрыт из-за снегопада.Проезд для большегрузов по трассе Р-258 «Байкал» закрыт из-за снегопада.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сильный снегопад в Иркутской области сегодня, 24 марта, принес водителям много хлопот. Особенно это коснулось шоферов, чей путь проходит через федеральную трассу Р-258 «Байкал». Из-за неблагоприятных дорожных условий ограничили движение грузовиков. Фуры не могут проехать сейчас от 31 до 96 километра в Шелеховском и Слюдянском районе.

«Безопасность на дороге для остальных участников дорожного движения обеспечивают больше 10 единиц техники, - сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье». – Предварительных данных о том, когда движение будет вновь открыто, пока нет.

Но не только водителям большегрузов нужно быть внимательнее на дорогах. На легковушках тоже лучше не отправляться в дальнюю дорогу, если нет крайней необходимости. Дорожники советуют быть осторожнее в снегопад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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