2020-03-24T11:22:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Все рейсы из Москвы в Иркутск проверяют на коронавирус в защитных костюмах

Состояние прибывших пассажиров контролируют медики аэропорта
Виктория ГЕРКО
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Все рейсы из Москвы в Иркутск проверяют на коронавирус в защитных костюмах.Все рейсы из Москвы в Иркутск проверяют на коронавирус в защитных костюмах.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Чтобы не допустить распространения инфекции, сотрудники Иркутского аэропорта проверяют пассажиров, приезжающих из Москвы.

В Иркутске пока нет случаев заражения коронавирусом. И если раньше под пристальным вниманием медиков находились пассажиры из Китая и Кореи, то теперь и россиянам приходится проходить проверку. Особенно тем пассажирам, которые прибывают из Москвы. Там сейчас больше всего зараженных по стране. Кроме того, через столицу летят транзитные пассажиры, которые возвращаются из охваченных коронавирусом стран Европы.

«Сразу после посадки на борт самолета поднимаются медики в защитных костюмах. Они используют тепловизионное оборудование, с помощью которого измеряют температуру тела каждого пассажира и экипажа, - сообщили в пресс-службе аэропорта Иркутска. Если находят человека с повышенной температурой, то воздушное судно, трап и зал прилета обрабатываются дезинфицирующими средствами».

За соблюдением мер защиты следят и сотрудники аэропорта. Персонал, который общается с пассажирами, работает в защитных масках, которые меняются каждые 3 часа. Также они обрабатывают руки кожным антисептиком. Особенно следят за поручнями в пассажирских автобусах, которые доставляют пассажиров в самолет и терминал. Обработку ведут и в помещениях аэровокзалов.

Напомним, чтобы избежать распространения коронавируса, всем пребывающим из-за рубежа нужно находится 2 недели на самоизоляции. Но не все относятся к этому с ответственностью. Поэтому за соблюдением правил наблюдает полиция. Тем, кто все-таки рискнет нарушить правила, нужно будет заплатить штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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