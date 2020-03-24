2020-03-24T12:00:29+03:00
Происшествия

МЧС: усиление ветра ожидается 25 марта на севере Иркутской области

На дорогах возможны гололедица и снежный накат - будьте осторожны за рулем
Анна ПОПОВА
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МЧС: усиление ветра ожидается 25 марта на севере Иркутской областиМЧС: усиление ветра ожидается 25 марта на севере Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Очередное ухудшение погоды ждет жителей северных и верхнеленских районов Иркутской области. там 25 марта ожидаются снег, метели и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. В горах Восточного Саяна и на юге Байкала возможен сход снежных лавин. А на дорогах автомобилиcтов будут поджидать гололедица и снежный накат.

"Из-за этого повысится вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Советуем по возможности отменить дальние поездки на личном автомобиле или общественном транспорте. А, если отменить их нельзя, то будьте предельно внимательны за рулем и соблюдайте скоростной режим".

Главная опасность, которую таит в себе усиление ветра - это обрушение ветхих конструкций, падение рекламных щитов и повреждение линий электропередач. Поэтому соблюдайте особую осторожность во время выхода на улицу, и по возможности оставьте детей дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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МЧС: усиление ветра ожидается 25 марта на севере Иркутской области
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